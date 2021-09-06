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Двухлетняя жительница Выборгского района Петербурга отравилась средством от тараканов
Сегодня, 8:03
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Двухлетняя жительница Выборгского района Петербурга отравилась средством от тараканов

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Девочку доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

В воскресенье, 4 июня, в больницу была госпитализирована двухлетняя жительница Выборгского района Петербурга с токсическим действием инсектицидного вещества от насекомых. Состояние девочки оценили как тяжёлое. Об этом стало известно Piter.TV.

Как было установлено, примерно в 13:00, находясь в квартире одного из домов по проспекту Тореза, пострадавшая по недосмотру родителей выпила неизвестное количество средства от тараканов.

Семья девочки на учете в ПДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Щербакова младенец умер, упав с кровати во время сна.

Фото: Piter.TV

Теги: отравление, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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