Двухлетняя жительница Выборгского района Петербурга отравилась средством от тараканов

В воскресенье, 4 июня, в больницу была госпитализирована двухлетняя жительница Выборгского района Петербурга с токсическим действием инсектицидного вещества от насекомых. Состояние девочки оценили как тяжёлое. Об этом стало известно Piter.TV.
Как было установлено, примерно в 13:00, находясь в квартире одного из домов по проспекту Тореза, пострадавшая по недосмотру родителей выпила неизвестное количество средства от тараканов.
Семья девочки на учете в ПДН не состоит.
Ранее мы сообщили о том, что на улице Щербакова младенец умер, упав с кровати во время сна.
Фото: Piter.TV
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