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Двухмесячная девочка погибла после кормления в Ленобласти
Сегодня, 9:27
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Двухмесячная девочка погибла после кормления в Ленобласти

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Трагедия произошла в неблагоустроенной однушке.

Вчера днём в квартире на Ижорской улице произошла трагедия: погибла двухмесячная девочка. Родители вызвали скорую, сообщив, что ребёнок не подаёт признаков жизни. Медики подтвердили смерть младенца, видимых следов насилия не обнаружили, сообщает 78.ru.

По предварительным данным, малышку покормили и уложили спать в кресло-шезлонг. Через час её нашли без сознания. Тело передано патологоанатомам для установления точной причины смерти.

Семья живёт в неблагоустроенной однокомнатной квартире. У погибшей девочки — четыре сестры: двое школьниц и двое дошкольниц. Отец работает кассиром в магазине, мать — безработная.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржец до смерти избил женщину на улице Королева и получил срок в ИК.

Фото: Piter.TV

Теги: погиб ребенок, смерть младенца
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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