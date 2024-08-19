Двухмесячная девочка погибла после кормления в Ленобласти

Трагедия произошла в неблагоустроенной однушке.

Вчера днём в квартире на Ижорской улице произошла трагедия: погибла двухмесячная девочка. Родители вызвали скорую, сообщив, что ребёнок не подаёт признаков жизни. Медики подтвердили смерть младенца, видимых следов насилия не обнаружили, сообщает 78.ru.

По предварительным данным, малышку покормили и уложили спать в кресло-шезлонг. Через час её нашли без сознания. Тело передано патологоанатомам для установления точной причины смерти.

Семья живёт в неблагоустроенной однокомнатной квартире. У погибшей девочки — четыре сестры: двое школьниц и двое дошкольниц. Отец работает кассиром в магазине, мать — безработная.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржец до смерти избил женщину на улице Королева и получил срок в ИК.

Фото: Piter.TV