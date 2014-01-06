Петербуржец до смерти избил женщину на улице Королева и получил срок в ИК

Во время инцидента мужчина был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Суд Приморского района Северной столицы огласил приговор Павлу Русову, которого признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей, – рассказывают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как было установлено в суде, с 10:00 до 15:00 10 ноября прошлого года обвиняемый, находясь в квартире дома №9/А по улице Королева, напал на женщину. Будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, мужчина нанес потерпевшей не менее 78 ударов кулаками и железным предметом продолговатой формы по разным частям тела женщины.

Своими действиями Русов нанес потерпевшей травмы, расценивающиеся как легкий, а также тяжкий вред здоровью. Смерть женщины наступила через 6 дней в той же квартире, где и было совершено избиение. Свою вину в содеянном фигурант дела признал полностью и раскаялся.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в ИК строгого режима. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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