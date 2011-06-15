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Жительница Ленобласти и мигрант прописали в квартире на Капитанской более 80 иностранцев
Сегодня, 12:30
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Жительница Ленобласти и мигрант прописали в квартире на Капитанской более 80 иностранцев

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Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские перекрыли канал нелегальной миграции. Задержаны жительница Кудрово и иностранец, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Злоумышленники подозреваются в организации миграции как минимум 84 приезжих из ближнего и дальнего зарубежья. Фигуранты за деньги изготавливали поддельные документы. В официальные бланки они вносили заведомо ложные сведения о временной регистрации иностранцев якобы по месту пребывания в квартире дома 4 по Капитанской улице. С пакетом подложных документов в дальнейшем мигранты обращались в соответствующие органы для получения документов на пребывание в РФ. 

Так, 35-летнюю женщину и 31-летнего мужчину поймали 26 марта. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Жительнице Кудрово избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге перекрыли канал нелегальной миграции из одной из арабских стран. 

Фото: Piter.TV 

Теги: капитанская улица, организация незаконной миграции
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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