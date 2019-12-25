В Петербурге перекрыли канал нелегальной миграции из одной из арабских стран

Полиция Петербурга перекрыла канал нелегальной миграции из одной из арабских стран. Мужчины легализовывались в России через фиктивные браки, уточнили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следствием полиции Адмиралтейского района по статье 322.1 УК РФ, полицейскими были выявлены факты легализации в 2023 году граждан одной из арабских стран. Установлено, что к указанному преступлению причастна жительница Петербурга. Имея связи в этнических сообществах, она организовала, как минимум, два фиктивных брака с петербурженками для иностранцев, 23 и 30 лет, желающих проживать в нашей стране. По данному факту возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

С фиктивными женами и женщиной-организатором нелегальной миграции проведены необходимые процессуальные действия. Материалы расследования переданы в миграционную службу для решения вопроса о миграционном статусе иностранцев. Устанавливаются иные эпизоды и соучастники противоправной деятельности злоумышленниц.

Ранее стало известно, что мигрант незаконно поселил в общежитии в Лужском районе четырех соотечественников.

Фото: Piter.TV