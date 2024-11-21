Мигрант незаконно поселил в общежитии в Лужском районе четырех соотечественников

Мужчине вменяют ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

В Лужском районе полицейские выявили факт укрывательства нелегальных мигрантов соотечественником. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В рабочем общежитии поселка Толмачево с октября прошлого года незаконно проживали четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья, которые по документам миграционного учета должны были покинуть РФ и вернуться на родину. Организовал возможность проживать там 51-летний менеджер строительной компании. Мужчине вменяют ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Всех нелегальных иностранцев привлекли к административной ответственности и поместили в центр временного содержания мигрантов для их принудительного выдворения с территории страны. Сейчас устанавливаются соучастники противоправной деятельности злоумышленника.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге за год сократилось число зарегистрированных мигрантов.

Фото: Piter.TV