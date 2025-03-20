В Петербурге за год сократилось число зарегистрированных мигрантов

Причину снижения численности зарегистрированных мигрантов вице-губернатор связывает с усилением контроля со стороны правоохранительных органов.

В Санкт-Петербурге по итогам 2024 года количество мигрантов, состоящих на регистрационном учете, сократилось на 60% и составило около 210 тысяч человек. Об этом сообщил вице-губернатор Игорь Потапенко во время прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург".

По его словам, в городе насчитывается порядка 21 тысячи детей мигрантов. Из них 6 тысяч посещают детские сады, а 15 тысяч обучаются в школах.

Причину снижения численности зарегистрированных мигрантов вице-губернатор связывает с усилением контроля со стороны правоохранительных органов. В 2024 году было вынесено более 13 тысяч постановлений о запрете пребывания в России иностранцам, нарушившим законодательство в Петербурге.

Одновременно работодатели начали активнее выводить трудовых мигрантов из "серой" зоны. На фоне общего сокращения числа зарегистрированных иностранцев доходы от уплаты патентов увеличились с 6 до 9 миллиардов рублей.

Фото: Piter.tv