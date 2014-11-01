Иностранца и гендиректора строительной компании подозревают в организации незаконной миграции в Петербурге

Задержанные организовали фиктивное трудоустройство как минимум восьмерых мигрантов.

Полиция Московского района задержала подозреваемых в организации незаконной миграции. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 33-летний гражданин одной из стран Южной Азии, работающий поваром, и его 51-летний знакомый, генеральный директор строительной компании, организовали за деньги фиктивное трудоустройство как минимум восьмерых иностранцев. По документам мигранты должны были работать в сфере общественного питания, строительства и лингвистики.

Мужчин поместили под стражу, материалы расследования переданы в миграционную службу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге завершено расследование дела об организации незаконной миграции через фиктивные браки.

Фото: Piter.TV