Иностранца и гендиректора строительной компании подозревают в организации незаконной миграции в Петербурге
Сегодня, 12:51
Задержанные организовали фиктивное трудоустройство как минимум восьмерых мигрантов.

Полиция Московского района задержала подозреваемых в организации незаконной миграции. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. 

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 33-летний гражданин одной из стран Южной Азии, работающий поваром, и его 51-летний знакомый, генеральный директор строительной компании, организовали за деньги фиктивное трудоустройство как минимум восьмерых иностранцев. По документам мигранты должны были работать в сфере общественного питания, строительства и лингвистики. 

Мужчин поместили под стражу, материалы расследования переданы в миграционную службу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге завершено расследование дела об организации незаконной миграции через фиктивные браки. 

Фото: Piter.TV 

