В Петербурге завершено расследование дела об организации незаконной миграции через фиктивные браки

Следователями СУ УМВД России по Адмиралтейскому району Петербурга завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ. Об этом заявила представитель ГУ МВД РФ Ирина Волк.

Совместными усилиями сотрудников пограничного управления Федеральной службы безопасности России по городу Петербургу и Ленобласти вместе со следователями полиции был закрыт нелегальный канал организации миграционных потоков. Расследование показало, что в период с марта 2019-го по декабрь 2023 года жительницы Петербурга и ряда других субъектов Российской Федерации за определённое денежное вознаграждение вступали в фиктивные браки с гражданами ближневосточных государств. Зарегистрировав брак, иностранные граждане обращались в органы миграции и получали право временно проживать на территории Российской Федерации.

Благодаря проведённым мероприятиям пресечены действия преступной сети, позволившей незаконно обосноваться в городе Петербурге девятерым иностранным гражданам. Один из участников организованной группы помещён под арест, остальные восемь подозреваемых находятся под подпиской о невыезде и обязательном соблюдении условий поведения.

Также документально подтверждено, что разрешительные документы на временную жизнь в России, полученные иностранцами посредством фиктивных союзов, подлежат аннуляции. Теперь уголовное дело, имеющее утверждённое обвинительное заключение, передано в Ленинский районный суд Санкт-Петербурга для судебного рассмотрения по существу.

