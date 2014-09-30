В Петербурге задержана группа из четырех человек, организовавших схему мошенничества на контрактах для службы в зоне СВО

Расследованием выявлено три подтвержденных случая преступлений, общая сумма нанесенного ущерба составила 2,5 млн рублей.

Сотрудники отдела по борьбе с правонарушениями в информационной среде Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти провели операцию по задержанию четырех человек, среди которых местный житель и трое прибывших из Псковской области. Их подозревают в совершении ряда мошеннических действий, направленных против участников специальной военной операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что преступная схема действовала с середины прошлого года. Участники использовали свои контакты в военкоматах Псковской области для сбора сведений о людях, которым ранее отказывали в подписании контрактов для прохождения службы, включая причины отказа по медицинским показаниям.

Преступники вступали в контакт с этими людьми, предлагая содействие в зачислении на службу и отправке в зону проведения специальной операции. После прибытия новобранцев в Санкт-Петербург они, пользуясь своими связями в районных центрах комплектования, организовывали оформление фиктивной документации и заключали контракты на прохождение службы.

Параллельно фигуранты схемы создавали банковские карты на имена кандидатов, куда начисляли социальные пособия. Получив контроль над картами и средствами дистанционного банковского обслуживания, злоумышленники гарантировали возврат карт после поступления социальных выплат и удержания комиссии за свои услуги. Однако полученные деньги немедленно переправлялись на заранее подготовленные ими счета.

Расследованием выявлено три подтвержденных случая преступлений, общая сумма нанесенного ущерба составила 2,5 млн рублей. Тем не менее, по предварительным данным, количество пострадавших превышает 40 человек, некоторые из них погибают в зоне боевых действий. Потенциальный объем ущерба оценивается более чем в 80 млн рублей.

В ходе обысков, проведенных в местах жительства обвиняемых, а также в зданиях военкоматов и центров набора военнослужащих, обнаружены мобильные устройства, компьютеры, носители информации, фальшивые бумаги, печати и штамповки, имеющие отношение к делу. Подозреваемым назначена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжает выяснять обстоятельства совершенных преступлений, одновременно предпринимая шаги по наложению ареста на имущество преступников с целью компенсации убытков пострадавшим гражданам.

Видео: Telegram / Ирина Волк