Мужчина и женщина незаконно зарегистрировали троих мигрантов в квартире в Колпино

Накануне завели дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Полиция Колпинского района выявила факт организации незаконной миграции. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ходе расследования уголовного дела по ст. 322.3 УК РФ в отношении 28-летнего приезжего, возбужденного в октябре 2024 года, установлена его причастность к совершению аналогичного преступления. Вместе с 23-летней подельницей злоумышленник подговорил их общую 26-летнюю знакомую передать за денежное вознаграждение в 8 тыс. рублей данные для входа в аккаунт портала "Госуслуг". Так, в квартире последней зарегистрировали по месту пребывания троих иностранцев. Фактически там мигранты не проживали.

Накануне завели дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Ранее задержанному иностранцу мера пресечения в виде содержания под стражей не изменялась. А подельнице избрана мера в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Незаконных иностранцев могут выдворить из страны.

Ранее на Piter.TV: патент для трудовых мигрантов в Петербурге и области подорожает на 2 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV