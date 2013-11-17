Патент для трудовых мигрантов в Петербурге и области подорожает на 2 тыс. рублей

Новая стоимость разрешительных документов составит 8 тысяч рублей согласно решению региональных властей.

На заседании координационного совета по социально-экономическому развитию Санкт-Петербурга и Ленинградской области принято решение о повышении стоимости патентов для трудовых мигрантов. Согласно новым правилам, с 2026 года цена разрешительного документа вырастет с 6 до 8 тысяч рублей.

Губернатор Санкт-Петербурга отметил особый характер взаимодействия между регионами, подчеркнув отсутствие конкуренции в данном вопросе. По его словам, принимаемые меры направлены на защиту интересов местного населения и создание качественных рабочих мест.

Согласно статистическим данным, в текущем году в Санкт-Петербурге было выдано более 121 тысячи патентов, что на 18% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Поступления в бюджет от этого источника составили 5 миллиардов рублей. Анализ отраслевого распределения трудовых мигрантов показывает, что наибольшее их количество (30%) занято в строительной отрасли. Значительные доли приходятся на сферу административных услуг (19%), гостиничный бизнес (14%), транспорт и логистику (8%), розничную торговлю (9%) и обрабатывающие производства (7%). В настоящее время стоимость патента в обоих субъектах федерации остается на уровне 6 тысяч рублей.

Ранее ещё одному мигранту предъявили обвинение в покушении на изнасилование девочки в Выборгском районе.

Фото: Piter.tv