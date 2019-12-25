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В Екатеринбурге двухлетний ребенок выжил после падения с 9 этажа
Сегодня, 10:42
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В Екатеринбурге двухлетний ребенок выжил после падения с 9 этажа

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Малыш с травмами различной тяжести находится в больнице.

В Екатеринбурге малыш упал с 9 этажа и выжил.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка полиции Екатеринбурга сообщает, что сегодня утром, 21 сентября, около 10 утра по местному времени 2-летний ребенок, оставшийся без присмотра взрослых, залез на окно, не удержался и выпал с 9 этажа.

Ребенок выжил. Сейчас он находится в больнице с травмами различной степени тяжести. Семья ребенка считается благополучной. Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание.

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Фото: Piter.TV

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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