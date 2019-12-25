Депутат отметил, что право на общедоступное и бесплатное дошкольное образование прописано в Конституции РФ.

В Госдуме предложили компенсировать плату за услуги частных детсадов. С инициативой выступил парламентарий Евгений Фёдоров, пишет RT.

Отмечается, что компенсировать затраты на частный детский сад предлагается семьям, которые не получили мест в бюджетных. Фёдоров направил соответствующее письмо министру просвещения Сергею Кравцову.

Депутат отметил, что право на общедоступное и бесплатное дошкольное образование прописано в Конституции РФ, однако не у всех граждан есть возможность получить место в бюджетном дошкольном учреждении из-за очередей. Поэтому многие родители вынуждены отдавать ребёнка в частный детский сад и тратить на это серьёзные деньги. Фёдоров предлагает создать механизм компенсации для таких семей — её размер, по его словам, не должен превышать двух региональных МРОТ в месяц.

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