В Выборгском районе начинается периодическое протапливание

Теплоснабжающие организации будут постепенно включать отопление.

С 18 сентября в Выборгском районе начнется периодическое протапливание. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Соответствующее распоряжение администрации Выборгского района о начале отопительного сезона подписано 17 сентября 2020 года. В школы, детские сады, больницы и другие социальные учреждения тепло подадут в первую очередь.

Отметим, что период подключение жилых домов к теплу зависит от управляющих компаний.

Ранее мы написали о том, что в Выборге открыли выставку "Без срока давности. Ленинградская область".

Фото: ivbg.ru