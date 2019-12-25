В Выборге открыли выставку «Без срока давности. Ленинградская область»

Выставка призвана дать информацию о преступлениях нацистов, противодействовать фальсификации истории.

В среду, 16 сентября, в выставочном зале "Выборг – город воинской славы" открылась передвижная выставка "Без срока давности. Ленинградская область". Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Участниками мероприятия стали ветераны, а также представители поисковых отрядов, сотрудники архива, кадеты.

Выставка призвана дать информацию о преступлениях нацистов, противодействовать фальсификации истории.

По словам директора выставочного центра Владимира Быкачева, данная выставка была подготовлена на основе документов сборника "Без срока давности" из фондов архивов ФСБ РФ и Управления ФСБ г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Отметим, что выставки архивных документов открываются в 22 регионах России, оккупированных в годы Великой Отечественной войны немецко-фашистскими захватчиками.

Ранее мы сообщили о том, что улицу Крепостную открыли для прохода.

Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО