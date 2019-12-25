Улицу Крепостную открыли для прохода

Забор, перекрывающий улицу Крепостную, подвинули. Об этом сообщила газета "Выборг".
Напомним, что ограждение установили в марте 2020 года из-за угрозы обрушения дома Говинга. Перемещение как местных жителей, так и туристов в этой зоне было затруднено. Также проблемы, связанные с перекрытием улицы, ощутили и предприниматели.
В начале августа одна из местных жительниц попросила губернатора Ленобласти Александра Дрозденко помочь в решении данной проблемы. Власти нашли решение – забор подвинули и теперь жители и гости города могут пройти под аркой между домами № 14 и № 16 на улице Крепостной.
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Фото: газета "Выборг"
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