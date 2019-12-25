В Гончарово отметили День поселка

Одновременно с праздником прошел XII межпоселенческий молодежный спортивный слет.

В понедельник 14 сентября, жители Гончарово отметили День поселка. На торжественной церемонии, посвященной празднику, выступили глава Гончаровского сельского поселения Марина Блинова и глава местной администрации Андрей Симонов. Кроме того, поздравления от муниципальных властей выразил председатель комитета Выборгского района по внутренней политике и международным связям Владимир Васильев. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

В ходе праздника на сцене выступили творческие коллективы, а для детей была подготовлена площадка с аттракционами.

Кроме того, в начале недели поселок принял XII межпоселенческий молодежный спортивный слет, в котором приняли участие 5 команд из Житково, Гаврилово, Перово, Гончарово и Вещево. Команды показали себя в 6-ти видах спорта: в результате победу по прыжкам в длину одержала команда из Перово, по гиревому спорту – команда из Гаврилово, по дартсу – команда из Житково, по футболу и волейболу – из Гончарово.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО