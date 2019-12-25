Участники фестиваля "Балтийский кукловорот" получили награды

Лучший спектакль показали артисты из Петербурга.

В Выборгском районе подведены итоги фестиваля "Балтийский кукловорот". Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Так, самым лучшим спектаклем была признана работа Петербургского государственного театра марионеток имени Е.С. Деммени "Дракон и золотая черепаха". Еще два городских театра стали лауреатами. В частности, актеры театра "ТриЧетыре" Арина Юдинцева и Кирилл Смирнов одержали победу в номинации "Лучшая работа актеров", а сам театр – в номинации "Лучший спектакль малой формы". Кроме того, было оценено и музыкальное оформление: первое места заняла композитор Наталья Высоких, музыка которой прозвучала в спектакле baby-театра "Тутти".

Среди иностранцев наиболее высокую оценку получили артисты эстонского театра "Туулевески" со спектаклем "Золушка". Они показали свое мастерство в режиме онлайн.\

Победителем номинации "Лучшая режиссерская концепция театра" стал московский режиссер Руслан Вольфсон с работой "Колобок".

Отметим, что "Балтийский кукловорот" проходил в городе с 5 по 12 сентября. Зрители увидели 20 спектаклей, 2 из которых были показаны театром "Святая крепость". В общей сложности в мероприятии принял участие 21 театр из 5-ти стран – не только РФ, но и Бельгии, Израиля, Финляндии и Эстонии.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе завершился фестиваль "Золотая осень".

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО