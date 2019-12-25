В Выборгском районе завершился фестиваль "Золотая осень"

Предприниматели представили свои достижения сразу на двух площадках и отметили десятилетие мероприятия.

В Выборге подошел к концу двухдневный фестиваль предпринимательства "Золотая осень". Районные и городские бизнесмены представили свою продукцию и обменялись опытом. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Организаторами фестиваля стали администрация Выборгского района и НП "Совет предпринимателей". Всего в мероприятии приняли участие свыше 60-ти субъектов малого и среднего предпринимательства на двух крупных площадках. Специалисты провели тренинги и семинары по актуальным темам -маркетинг, менеджмент, IT-технологии и психология. Участники обсуждения имели возможность задать интересующие их вопросы.

В качестве первой локации был выбран яхт-клуб "Лавола" в поселке Раппатилы. Там прошел "круглый стол" с участием председателя регионального комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светланы Нерушай, первого зама главы районной администрации Владимира Рошковича и еще нескольких представителей власти. Заявленная тема – "Механизмы перезагрузки. Туристический бизнес как инструмент преодоления кризиса на территории".

Также на территории клуба впервые прошел "Выборгский "Фестиваль щуки", участниками которогостали 9 представителей общепита Выборга и района. В рамках мероприятия прошел конкурс на приготовление лучшего рецепта, победителями которого стали:

- ресторан "В гостях у Нобеля", номинация "Холодная щучка" (холодные закуски);

- кафе "Наше кафе" и ресторан "У Борхарда", номинация "Горячая щучка" (горячие блюда);

- бистро "Пышечка", номинация "Лучший друг щучки" (сопутствующие блюда: соусы, гарниры).

Вторая площадка, расположенная в актовом зале института экономической безопасности ЛГУ им. А.С. Пушкина в Выборге принимала ряд других мероприятий. Там состоялся спич на тему "Автоматизация маркетинга на предприятиях малого и среднего бизнеса. Как эффективно применять инструменты маркетинга в микробизнесе" и тренинг-семинар "Сам себе психолог".

По словам председателя комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка Выборгского района Нины Сивицкой, в 2020 году фестивалю "Золотая Осень" исполнилось 10 лет.

Важно, что именно здесь, на месте, в неформальной обстановке, наши предприниматели могут решать свои вопросы с представителями органов местной власти и региона, пообщаться с потенциальными партнерами и клиентами. Все для того, чтобы перед выборгским бизнес-сообществом открывались новые горизонты и появлялись хорошие возможности для реализации самых смелых идей. В частности, по итогам этой встречи, если потребуется, мы сможем скорректировать муниципальные программы поддержки предпринимательства, развития туризма, а также усилить позиции в развитии тех или иных отраслей в Выборгском районе. рассказала Нина Сивицкая

Ранее мы рассказали о том, что на полигоне в Каменке состоялась "Гонка победителей".

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО