На полигоне в Каменке состоялась "Гонка победителей"

Это первые в истории Ленинградской области командные состязания бизнесменов.

4 сентября в поселке Каменка состоялись командные соревнования бизнесменов "Гонка победителей". Командам из пяти человек нужно было преодолеть полосу препятствий с барьерами, наклонную стену, перелезть через БТР и проползти под танком.

"Гонка победителей" - это завершающий этап трёхдневного масштабного форума "Энергия возможностей". По словам председателя комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка Нины Сивицкой, такое мероприятие это поможет нашим предпринимателям обрести новые контакты, ведь главная цель форума — сплотить и объединить сообщества МСП региона.

Команда выборгских предпринимателей заняла 6 место.

Запомнилось просто хорошее спортивное настроение, сплоченная командная работа. Вся наша команда подготовленная, все справились с дистанцией. Михаил Макаров, исполнительный директор АНО "Фаворит Выборг".

Завершился спортивный форум концертом военной песни с участием Заслуженной артистки РФ Татьяны Булановой и показательным выступлением военной техники "Танковая директриса".

Отметим, что мероприятие организовано Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и Фондом поддержки предпринимательства Ленинградской области.

