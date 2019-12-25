В ХМАО мальчик застрял в турбине самолета - памятника

Прохожий услышал крики о помощи и вызвал спасателей.

В Югорске (ХМАО) 12-летний мальчик застрял в турбине самолета.

"НСН" сообщает, что мальчик залез в турбину самолета - памятника ЯК-40, а выбраться самостоятельно не смог и стал звать на помощь. Его крики услышал прохожий, который выгуливал собаку. Мужчина вызвал спасателей.

Спасательная операция продлилась 10 минут. Подростка вытащили при помощи веревок. Уточняется, что минусовая температура осложняла спасение ребенка. Мальчика спасатели передали медикам. Его состояние удовлетворительное.

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Фото:МЧС ХМАО