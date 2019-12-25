В Пензенской области в ДТП погиб мальчик и молодой мужчина

В смертельной аварии с двумя легковушками погиб мальчик 2009 года рождения.
Авария произошла накануне, 1 ноября, около 16 часов 30 минут. На 222-м километре трассы Пенза - Тамбов столкнулись ВАЗ "девятка" под управлением 30-летнего водителя и "Киа" под управлением 39-летнего водителя.
В результате ДТП 11-летний пассажир иномарки от полученных травм скончался. Погиб и водитель отечественного легкового автомобиля. Водитель иномарки и его два пассажира, мужчина и женщина, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу.
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Фото:Piter.TV
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