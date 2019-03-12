Вышел русский трейлер фильма "Высшее общество" с Паттинсоном

В РФ фильм выйдет на большие экраны 11 апреля.

В сети появился новый трейлер научно-фантастической драмы "Высшее Общество" с Робертом Паттинсоном в главной роли. Ролик был опубликован на ютубе.

Действие картины протекает в глубоком космосе на исследовательской станции на орбите вокруг чёрной дыры. Экипаж корабля полностью состоит из преступников. Параллельно с изучением черной дыры, ученые проводят опыты по продолжению жизни на станции. В один момент от семени заключенного Монте на свет рождается девочка, которая изменит действующее положение вещей.

Режиссером фильма выступила двухкрантная наминтарка на приз Каннкого фестиваля Клер Дени. Главные роли в картине исполнили Роберт Паттинсон, Жюльет Бинош, Андре Бенджамин, Миа Гот, Ларс Айдингер, Агата Бузек и другие.

Мировая премьера состоялась 9 сентября 2018 года на Кинофестивале в Торонто, где лента была встречена положительна. В РФ фильм выйдет на большие экраны 11 апреля.

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Видео: Kinoafisha.info