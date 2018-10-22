"Никто не позволит, и никто не будет": в Госдуме исключили возможность съемок "Брата-3"

Главные роли в картине могут исполнить недавно вышедший из тюрьмы Вячеслав Дацик, Никита Джигурда и известный в интернете Кирилл "Руки-Базуки" Терешин.

Депутат Государственной думы и член фракции ЛДПР Дмитрий Свищев считает, что к слухам о съемках "Брата 3" стоит относиться с иронией, передает ФАН. По мнению чиновника, продолжение знаменитой картины Балабанова никогда не увидит свет.

Мы с вами понимаем, что это несерьезное заявление, как вы правильно сказали, шоумена. Никто не позволит, и никто не будет снимать продолжение легендарного "Брата". Ни Джигурда, ни Дацик не могут стать продолжением этого фильма

— заявил парламентарий.

Стас Барецкий заявил о желании снять продолжение культовой диологии Балабанова в конце февраля. Известно, что события киноленты будут разворачиваться в Москве и Петербурге. По словам режиссёра, главные роли в картине будут исполнять недавно вышедший из тюрьмы Вячеслав Дацик, Никита Джигурда и известный в интернете Кирилл "Руки-Базуки" Терешин. Кроме того, в фильме будут сниматься настоящие уголовники. ъ

"Брат 3" подвергся критике со стороны Сергея Бодрова-старшего, певицы Ирины Салтыковой, а также продюсера Сергей Сельянов. Исполнитель одно из главных ролей, Виктор Сухоруков, назвал идею фильма бредом и глупостью. Помимо этого, на онлайн-платформе change.org появились петиции с требованием запретить съемки картины, которая уже собрала почти 4 тысячи подписей.

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