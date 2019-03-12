В сети появился первый тизер новой экранизации серии игр Doom

Премьера картины состоится осенью 2019 года.

Создатели нового экранизации серии игр Doom показали первый трейлер предстоящего фильма "Doom: Annihilation". Ролик был опубликован на сервисе ютуб.

Сюжет новой картины расскажет историю космического дисанта, который прибывает на базу на Марсе. Однако вместо своих колллег-ученых они обнаруживают толпу монстров и портал в Ад.

Новый фильм никак не связан с прошлой картиной по вселенной игры, который вышел в 2005 году. Режиссером "Doom: Annihilation" выступил Тони Джильо, в картине снялись Эми Мэнсон, Доминик Мафхем, Люк Аллен-Гейл и Нина Бергман. Премьера картины состоится осенью 2019 года.

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Фото: Universal Studios