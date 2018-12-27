Названы имена самых богатых российских актеров

Среди пяти человек оказалась только одна женщина.

Названы имена звезд российского кинематографа, которые получают самые высокие гонорары. Интересно, что на четырех самых богатых актеров приходится только одна преуспевающая актриса.

Речь идет о Светлане Ходченковой, чье состояние оценивается в миллион долларов. К слову, девушка обогнала 33-летнего Данилу Козловского, который расположился на четвертом месте рейтинга с доходом 800 тысяч долларов.

На одной строчке с Ходченковой оказался Владимир Машков с миллионом долларов дохода. Второе место занял Федор Бондарчук, у которого 1,3 млн долларов. И, наконец, на первом месте Дмитрий Нагиев с 3,2 млн долларов.

Такой высокий доход Нагиеву обеспечили съемки в сериале "Кухня" и в фильмах "Непрощенный", "Ёлки" и "Бабушка легкого поведения-2".

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