Названы имена самых богатых российских актеров

Названы имена звезд российского кинематографа, которые получают самые высокие гонорары. Интересно, что на четырех самых богатых актеров приходится только одна преуспевающая актриса.
Речь идет о Светлане Ходченковой, чье состояние оценивается в миллион долларов. К слову, девушка обогнала 33-летнего Данилу Козловского, который расположился на четвертом месте рейтинга с доходом 800 тысяч долларов.
На одной строчке с Ходченковой оказался Владимир Машков с миллионом долларов дохода. Второе место занял Федор Бондарчук, у которого 1,3 млн долларов. И, наконец, на первом месте Дмитрий Нагиев с 3,2 млн долларов.
Такой высокий доход Нагиеву обеспечили съемки в сериале "Кухня" и в фильмах "Непрощенный", "Ёлки" и "Бабушка легкого поведения-2".
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Фото: pixabay.com
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