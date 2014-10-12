Marvel показала отрывок из фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец"

Студия Marvel опубликовала отрывок из фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец". Экранизация комикса станет 25-м полнометражным проектом вселенной.
По сюжету киноленты, главный герой переезжает в Соединенные Штаты, где ему предстоит противостоять его оппоненту Мандарину. Однажды Шан-Чи получает десять магических колец, которые издревле наделяли его предков огромной силой.
Главную роль сыграл канадский актер Симу Лю. Кроме него в фильме задействованы Мишель Йео, Флориан Мунтяну, Чжан Мэнъэр и другие. Режиссером является Дестин Дэниел Креттон.
В российский прокат фильм выходит 2 сентября 2021 года.
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Видео: Youtube/Movieclips Coming Soon
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