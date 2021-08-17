Lucasfilm представила трейлер аниме Star Wars: Visions

Премьера состоится 22 сентября 2021 года на платформе Disney Plus.

Американская киностудия Lucasfilm опубликовала полноценный трейлер своего анимационного проекта Star Wars: Visions ("Звездные войны: Видения").

Данный сборник включает в себя девять короткометражек в стиле аниме. В их создании принимали участие семь известных студий из Японии. В основу фильмов легла национальная мифология. По информации киностудии, создатели вдохновлялись фильмами Акиры Куросавы.

Сборник выйдет на Disney Plus 22 сентября текущего года.

Ранее вышел трейлер аниме-сериала "Ведьмак: Кошмар волка".

Видео: Youtube/Star Wars