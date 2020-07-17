Картина выйдет в 2022 году на платформе HBO Max.

Актер Брендан Фрейзер может появиться в кинокомиксе "Бэтгерл" по вселенной DC, который выйдет в 2022 году на платформе HBO Max. Об этом сообщает "Профиль".

В новой кинокартине актер может сыграть суперзлодея по имени Светлячок, пишет издание Deadline. По сюжету персонаж будет противостоять главной героине Барбаре Гордон, которую сыграет американская актриса и певица Лесли Грейс. Также в фильме появится гайанский актёр Джейкоб Скипио. Однако какой персонаж достанется ему – неизвестно.

Бэтгерл (Batgirl) – псевдоним нескольких супергероинь во вселенной издательства DC Comics. Первый одиночный комикс Бэтгерл вышел в 2000 году.

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Фото: Instagram / brendan__fraser