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Актер Брендан Фрейзер может появиться в кинокомиксе "Бэтгерл"
Сегодня, 18:32
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Актер Брендан Фрейзер может появиться в кинокомиксе "Бэтгерл"

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Картина выйдет в 2022 году на платформе HBO Max.

Актер Брендан Фрейзер может появиться в кинокомиксе "Бэтгерл" по вселенной DC, который выйдет в 2022 году на платформе HBO Max. Об этом сообщает "Профиль"

В новой кинокартине актер может сыграть суперзлодея по имени Светлячок, пишет издание Deadline. По сюжету персонаж будет противостоять главной героине Барбаре Гордон, которую сыграет американская актриса и певица Лесли Грейс. Также в фильме появится гайанский актёр Джейкоб Скипио. Однако какой персонаж достанется ему – неизвестно. 

Бэтгерл (Batgirl) – псевдоним нескольких супергероинь во вселенной издательства DC Comics. Первый одиночный комикс Бэтгерл вышел в 2000 году. 

Ранее на Piter.TV: "Королевская игра" – чем интересна картина по новелле Стефана Цвейга.

Фото: Instagram / brendan__fraser 

Теги: брендан фрейзер, бэтгерл, кинокомикс
Категории: Кино, Культура, Новости СПб, Лента новостей,

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