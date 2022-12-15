A24 представила полноценный трейлер фильма "Кит" с Бренданом Фрейзером

Мировая премьера состоится 21 декабря.

Студия A24 представила полноценный трейлер фильма "Кит" режиссера Даррена Аронофски.

Сюжет рассказывает историю человека с избыточным лишним весом, который потерял очень близкого человека. Когда-то он бросил семью, но теперь ему предстоит наладить отношения с 17-летней дочерью и понять, как жить дальше.

Главную роль сыграл Брендан Фрейзер. Мировая премьера фильма состоится 21 декабря.

Ранее Netflix представил трейлер второго сезона сериала "Джинни и Джорджия".

Видео: YouTube / A24/