Мировая премьера состоится 5 января 2023 года.

Netflix представил трейлер второго сезона сериала "Джинни и Джорджия". Создателем проекта выступает Сара Лэмперт.

Сериал рассказывает историю матери-одиночки Джорджии и ее дочери-подростка Джинни. Во втором сезоне Джорджия планирует свадьбу и начало успешной жизни, в то время как ее дочь будет выяснять отношения с проблемным парнем.

Главные роли сыграют Брианна Хоуи и Антония Джентри. Мировая премьера состоится на Netflix 5 ноября 2023 года.

Ранее Netflix представил новый трейлер документального мини-сериала "Гарри и Меган".

Видео: YouTube / Netflix