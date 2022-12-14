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Netflix представил трейлер второго сезона сериала "Джинни и Джорджия"

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Мировая премьера состоится 5 января 2023 года.

Netflix представил трейлер второго сезона сериала "Джинни и Джорджия". Создателем проекта выступает Сара Лэмперт.

Сериал рассказывает историю матери-одиночки Джорджии и ее дочери-подростка Джинни. Во втором сезоне Джорджия планирует свадьбу и начало успешной жизни, в то время как ее дочь будет выяснять отношения с проблемным  парнем.

Главные роли сыграют Брианна Хоуи и Антония Джентри. Мировая премьера состоится на Netflix 5 ноября 2023 года.

Ранее Netflix представил новый трейлер документального мини-сериала "Гарри и Меган".

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, джинни и джорджия, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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