Вторая часть проекта выйдет 15 декабря.

Netflix представил новый трейлер документального мини-сериала "Гарри и Меган", первая часть которого уже вышла на стриминговом сервисе.

Проект посвящен жизни герцога и герцогини Сассекских. Режиссером выступила Лиз Гарбус Новый трейлер представил проблему папарацци, которые постоянно следили за Гарри и его женой, а также анонсировал одну из историй, связанных с принцем Уильямом. Вторая часть мини-сериала выйдет 15 декабря.

Ранее Netflix представил трейлер детектива "Всевидящее око" с Кристианом Бэйлом.

Видео: YouTube / Netflix