Piter.tv рассмотрел особенности нового фильма и поставил его в исторический контекст.

"Шахматная новелла" - одно из наиболее известных произведений австрийского писателя Стефана Цвейга, которое он создал в Бразилии, находясь в эмиграции между 1938 и 1941 годами. Сама новелла вышла после смерти Цвейга и его жены. Переживая войну и европейскую катастрофу, супруги свели счеты с жизнью: с ними была найдена большая доза снотворного.

За экранизацию "Шахматной новеллы" уже брались – режиссер Герд Освальд в 1960 году (Германия), а также в СССР существовала своя телеверсия с ленинградскими актерами, поставленная Юрием Маляцким в 1974 году.

За съемки в наше время взялся Филипп Штёльцль – немецкий автор, известный видеоклипами для группы Rammstein, Мадонны и фильмом "Лекарь: Ученик Авиценны". По признаниям режиссера, "Шахматную новеллу" он впервые прочитал в подростковом возрасте. Книга оказала на него большое впечатление и стала одним из тех произведений, которые так или иначе сопровождали его в жизни. Нужно признать, что Штёльцлю удалось перенести на экран многослойное повествование Цвейга, пускай и в достаточно вольном пересказе.

Действие фильма открывается на корабле, следующем в Америку. Нотариус Йозеф Барток (Оливер Мазуччи) и его жена Анна (Биргит Минихмайр), встретившись после долгой разлуки, отправляются в новую мирную жизнь. Однако главного героя преследуют флэшбеки из прошлого.

Австрийская интеллигенция кружится в вальсе, 1938 год. Супруги Барток уверены, что "пока Вена танцует, этот мир не обрушится", но в эту же ночь все меняетс: немецкие войска пересекли границу. Бартока ловят нацисты в моменте, когда он пытается сжечь ценные бумаги. Нотариуса помещают в гостиницу "Метрополь", которая теперь захвачена немцами и находится в полном их распоряжении. Захватчики довольно вежливо пытаются узнать номера счетов и коды доступа к ним. Франц Йозеф Бём из тайной военной полиции (Альбрехт Шух) играет роль "хорошего полицейского" и запрещает физическое насилие над нотариусом, методы у него другие. Бартока держат в гостиничном номере, где есть кровать и ванна, приносят еду и сигареты, однако с героем никто не говорит, ему не дают газет и книг, что становится для него настоящей пыткой. Без интеллектуальной пищи теряет счет дням и начал сходить с ума, как вдруг ему случайно удается украсть книгу о шахматах. Возможно, именно она станет его спасением в этих четырех стенах – или же погубит. Теперь он полностью погружен в нее и разыгрывает партии сам с собой, смастерив фигурки из хлеба, который ему выдают.

В фильме параллельное повествование, рассказываются сразу две истории: часть, в которой Барток следует на корабле в Америку и встречается с чемпионом мира по шахматам, а также часть с изоляцией в гостиничном номере. Поскольку действие фильма происходит в разных пространствах, временных и интерьерных, перед зрителем, как и перед героями, размывается реальность. С первых кадров Штёльцль демонстрирует нам темно-зеленые тона, густые тени, мигающие лампы и закадровый шёпот, погружая зрителя в атмосферу галлюцинаций.

Состояние человека, который сходит с ума и постепенно погружается в мир безумия, Оливер Мазуччи отыграл достойно, как в хорошей шахматной партии. Если смотреть картину сегодня и не знать контекст ее появления, можно подумать, что сюжет был написан в современном странном мире, а сценарист вдохновлялся недавней всеобщей изоляцией. Но теперь мы исправили эту ситуацию.

Оценивала фильм Мария Данилова, Piter.tv

Фото: кадры из фильма, предоставлено прокатчиком "ПРОвзгляд"