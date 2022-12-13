Актер выразил благодарность критикам за оценку его работы.

Актер Брендан Фрейзер не сдержал слез после победы на Critics Choice Awards в категории "Лучший актер", выступив с эмоциоальной речью.

Фрейзер получил награду за роль в фильме "Кит" режиссера Даррена Аронофски. После победы он выступил с речью, в которой выразил благодарность критикам за оценку его работы. Также актер братился ко всем людям, которые проходят серьёзные жизненные испытания, как и его герой в фильме.

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Видео: YouTube / Access Hollywood