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Захарова назвала враньем речь главы ЕК о трагедии Хиросимы и обвинениях в адрес РФ

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По словам дипломата, в своей речи фон дер Ляйен не упомянула США и "вашингтонских палачей", которые сбросили бомбы на японские города.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала враньем речь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о трагедии Хиросимы и обвинениях в адрес Москвы. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Во время вручения наград Атлантического совета при НАТО, одним из лауреатов которой стал премьер-министр Японии Фумио Кисида, глава ЕК отметила, что политик родился в Хиросиме, где во время ядерной бомбардировки в 1945 году погибли его родственники. По словам Захаровой, в своей речи фон дер Ляйен не упомянула США и "вашингтонских палачей", которые сбросили бомбы на японские города, а также заявила, что Россия "угрожает вновь использовать ядерное оружие".

Ранее Захарова высказалась о новом обвинении Польши в адрес России.

Видео: Telegram / Хайлайт | Новости

Теги: еврокомиссия, мария захарова, мид россии, речь, урсула фон дер ляйен, хиросима
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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