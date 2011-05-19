Захарова назвала враньем речь главы ЕК о трагедии Хиросимы и обвинениях в адрес РФ

По словам дипломата, в своей речи фон дер Ляйен не упомянула США и "вашингтонских палачей", которые сбросили бомбы на японские города.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала враньем речь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о трагедии Хиросимы и обвинениях в адрес Москвы. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Во время вручения наград Атлантического совета при НАТО, одним из лауреатов которой стал премьер-министр Японии Фумио Кисида, глава ЕК отметила, что политик родился в Хиросиме, где во время ядерной бомбардировки в 1945 году погибли его родственники. По словам Захаровой, в своей речи фон дер Ляйен не упомянула США и "вашингтонских палачей", которые сбросили бомбы на японские города, а также заявила, что Россия "угрожает вновь использовать ядерное оружие".

Ранее Захарова высказалась о новом обвинении Польши в адрес России.

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