В МИД РФ оценили слова замглавы МИД Варшавы по ситуации на острове Лампедуза.

Обвинение в отношении Москвы в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза соответствует парадигме, в которой живет Польша. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Кто бы мог подумать, куда дотянулись наши щупальца... Логично предположить, что единственное, за что можно зацепиться..., говоря о кризисе в Европе, – это, наверное, ситуация вокруг Украины. <...> Но нет. Он о другом. Он совсем с другого фланга зашел, с неожиданного. Мария Захарова, пресс-секретарь МД РФ

Дипломат подчеркнула, что на протяжении нескольких столетий Африка эксплуатировалась Западом, регион являлся объектом работорговли, выкачки ресурсов. Также страны молчат о том, что колонизаторы территорий создавали проблемы и мешали становлению государственности в виде вмешательства во внутренние дела после процесса деколонизации. Сейчас же речь идет не о миграционных волнах в Европу, а именно о беженцах. Она пояснила, что потоки людей покидают те страны, в которых происходила так называемая "арабс кая весна". Речь идет о Сирии, Ливии, Ираке, Йемене. По словам чиновницы из России. варшавские коллеги предпочитают этого не видеть.

Это люди, загнанные в угол не своими ошибками, а теми обстоятельствами, которые им создали и навязали в виде войн, катаклизмов, оккупации и так далее. Почему? Потому что тогда надо говорить обо всем, тогда нужно говорить о том, какую часть Ирака оккупировала Польша. Мария Захарова, пресс-секретарь МД РФ

"Голый король ". Захарова о госдолге США.

Фото и видео: Telegram / Радио Sputnik