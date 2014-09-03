"Голый король ". Захарова о госдолге США

В МИД России оценили работу США на геополитической арене.

Коллективный Запад во главе с Вашингтоном пытался выстроить империю, которая претендовала на управление всей планетой, однако сейчас мир движется к многополярности. Ранее генеральный секретарь Антониу Гутерриш, выступая на 78-ой сессии сессии Генеральной Ассамблеи ООН, констатировал, что мир становится многополярным после короткого периода однополярности. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Была попытка создания однополярного мира, мира моноцентричного, мира даже не столько с одним центром, сколько с одним пультом управления. <...> Но все стесняются этого слова, особенно представители того самого западного мира, который входил в эту империю <…> Самое страшное для них – признать очевидное... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Диплома уточнила, что региональные центры удут иметь определенные критерии для формирования. В частности, речь идет не только о географическом моменте, но также и ресурсной базе, человеческом ресурсе, политической составляющей. Мария Захарова добавила, что важным фактором станет возможность страны реализовывать независимую политику как внутри, так и за границей.

Захарова: посольство РФ в Риге следит за ситуацией с возможной депортацией россиян из Латвии.

Фото и видео: Telegram / Радио Sputnik