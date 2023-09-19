Захарова: посольство РФ в Риге следит за ситуацией с возможной депортацией россиян из Латвии

По ее словам, со стороны Москвы обеспечивается готовность не допустить катастрофического развития ситуации в будущем.

Посольство РФ в Риге следит за ситуацией с возможной депортацией россиян из Латвии. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, со стороны Москвы обеспечивается готовность не допустить катастрофического развития ситуации в будущем. Дипломат отметила, что посольство оказывает своим соотечественникам необходимую консульскую и юридическую поддержку.

Это, естественно, станет предметом самого внимательного анализа со стороны российских правоохранительных органов. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что Россия еще не получала приглашение Турции на саммит по Карабаху.

Видео: МИД России