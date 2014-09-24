Захарова: Россия еще не получала приглашение Турции на саммит по Карабаху

Дипломат отметила, что в ведомстве ознакомились с материалами в СМИ.

Россия еще не получала приглашение Турции на саммит по Карабаху. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что в ведомстве ознакомились с материалами в СМИ, в которых Турция предложила провести встречу с участием России, Армении и Азербайджана. При этом, по словам Захаровой, официального обращения турецкой стороны не поступало. Также Захарова добавила, что Москва поддерживает тесный диалог с Анкарой по различным аспектам международной повестки дня.

Ранее Захарова заявила, что РФ привлечет к ответственности военных ВСУ по факту издевательств над пленными.

Видео: МИД России