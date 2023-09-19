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Захарова: РФ привлечет к ответственности военных ВСУ по факту издевательств над пленными

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В МИД России оценили видеозапись с военным преступлением в зоне СВО.

Москва привлечет к уголовной ответственности украинских военнослужащих в том случае, если подтвердятся факты их издевательств над российскими военнопленными. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.  Дипломат пояснила, что несколько дней назад по социальным сетям разошлись кадры, на которых боевики киевского режима гонят в сторону минного поля двух пленных, одетых в форму российской армии. Спустя некоторое время один из солдат ВСУ открыл огонь по противнику, после чего там произошел взрыв.

Правоохранительные органы изучают данную видеозапись, так же как и все обстоятельства произошедшего. Если сведения о бесчеловечном обращении подтвердятся, виновные будут привлечены к уголовной ответственности, как это было и ранее.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России

Теги: военнопленные, военные преступления, мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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