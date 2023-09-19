Лавров 25 сентября откроет выставку в честь 80-летия дипотношений РФ и Египта

В МИД РФ рассказали о планах министра на рабочую поездку в Каир.

Российский министр по внешней политике Сергей Лавров 25 сентября примет участие в торжественной церемонии открытия выставки, организованной по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Каиром. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Эксперт пояснила, что событие отмечается по традиции 26 августа.

25 сентября Сергей Лавров примет участие в церемонии открытия в министерстве иностранных дел выставки, которая будет посвящена 80-летию установления дипотношений между Россией и Египтом. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Российский дипломат заметила, что на экспозиции посетителям будут представлены материалы из Архива внешней политики РФ, посвященные различным этапам развития российско-египетского многопланового сотрудничества.

Лавров выступит на сессии Генассамблеи ООН 23 сентября.

Фото и видео: МИД России