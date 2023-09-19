Лавров выступит на сессии Генассамблеи ООН 23 сентября

В МИД РФ рассказали об участии российского чиновника в событии, которое пройдет в Нью-Йорке.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров 23 сентября выступит в рамках общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи на площадке Организации Объединенных Наций в штаб-квартире в Нью-Йорке. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Ключевым событием пребывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Нью-Йорке станет его выступление в ходе общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН. Запланировано его выступление на 23 сентября. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат пояснила, что глава делегации в ходе своего выступления подробно представит мировой общественности российские принципиальные подходы к важнейшим глобальным вопросам. В частности, речь идет о развитии международной системы отношений, формировании многополярного и справедливого порядка, основанного на Уставе ООН и остальных основополагающих международно-правовых нормах.

Захарова раскритиковала США за переговоры с историческими партнерами России.

Фото и видео: МИД России