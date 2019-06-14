Захарова раскритиковала США за переговоры с историческими партнерами России

В МИД России оценила политику Америки в вопросе вмешательства во внутренние дела Вьетнама.

Заявления Вашингтона о том, что американцы ведут переговоры с историческими партнерами РФ, в том числе с Вьетнамом, представляют из себя нечистоплотной конкуренцией и гегемонизмом, так как они подтвердили, что хотят показать странам, что у них есть альтернатива контактам с Москвой. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 августа сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Мы никогда не используем такие методы… и считаем их недостойными, когда, не развивая тот потенциал, который есть в двухстороннем плане, какая-либо сторона отговаривает государство от взаимодействия с каким-то ее партнером. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что заместитель советника американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что власти США ведут переговоры с историческими партнерами России, пытаясь показать им, что есть альтернативы связям с Москвой. Такое высказывание чиновник сделал в ходе брифинга со СМИ, говоря о визите лидера Белого дома во Вьетнам. В Москве полагают, что уверенное государство должно обладать правом и применять право на отстаивание национальных интересов, несмотря на все попытки со стороны США попытаться вбить клин со многими странами и Россией. Мария Захарова добавила, что Россия имеет прекрасные связи с Вьетнамом в экономическом, политическом и гуманитарных планах.

МИД назвал недопуск российских журналистов к Макрону проявлением расизма.

Фото и видео: МИД России