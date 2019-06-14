МИД назвал недопуск российских журналистов к Макрону проявлением расизма

Мария Захарова оценила работу коллег в Париже.

Французскому внешнеполитическому ведомству следовало бы проявить мудрость и извиниться за недопуск российских журналистов на пресс-конференцию президента страны Эммануэля Макрона, но отказ сделать это является свидетельством расизма. Соответствующее заявление в рамках интервью с журналистами "РИА Новостей" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Она выступила на полях Восточного экономического форума. Дипломат пояснила, что подобные случаи по дискриминации имеют европейской стране "накопительный эффект". У МИД РФ складывается ощущение в абсолютной тотальной дискриминации к россиянам по национальному признаку.

Это проявление расизма 100%. Что МИД Франции мешало выразить сожаление тем, что так случилось, и все? Я думаю, что они бы продемонстрировали мудрость. Но, видимо, они не могут продемонстрировать того, чего нет. И они пошли странным, диким путем придумывания этих формулировок. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости