Мария Захарова прокомментировала материал The Wall Street Journal.

В МИД опровергли данные о включении Навального в обмен заключенных. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 августа сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновницу попросили оценить материл из американского издания The Wall Street Journal о том, что оппозиционный блогер Алексей Навальный якобы может рассматриваться для обмена заключенными между Россией и США. Эти сведения в России назвали спекуляцией.

Это спекуляции, которые не требуют ни комментария официального, ни обсуждения неформального. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По словам Марии Захаровой, информация об обмене заключенными не может обсуждаться через американские газеты.

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Фото и видео: МИД России