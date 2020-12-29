Москва заявила Баку демарш из-за заявлений о выборах в новых регионах РФ

В МИД России оценили высказывания со стороны властей Азербайджана.

Москва заявила Азербайджану дипломатический демарш из-за заявлений внешнеполитического ведомства этой страны касательно выборов в новых регионах России (Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках). Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 августа сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что подобные высказывания неприемлимы и не могут отвечать союзническому характеру отношений с Баку. Она призвала коллег относиться к вопросу территориальной целостности России с таким же уважением, на которое международные партнеры рассчитывают от Москвы в вопросах, когда речь заходит о территориальной целостности Азербайджанской Республики.

По дипломатической линии перед азербайджанской стороной проведен демарш. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова прокомментировала инцидент с обломками БПЛА в Румынии.

Фото и видео: МИД России