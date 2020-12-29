Захарова прокомментировала инцидент с обломками БПЛА в Румынии

В МИД России оценили "падение БПЛА" в Румынии.

Урумынских властей нет фактов того, что обнаруженные обломки беспилотника принадлежат России. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 августа сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что рассматривает демарш со стороны национального правительства европейского государства как очередное проявление концепции "хайли лайкли". Речь идет о том, что Бухарест бездоказательно пытается убедить местную аудиторию в том, что "весьма вероятно что-то было".

Никакой ясной или объективной картины у самих румынских представителей, что касается произошедшего, до сих пор нет. Никто не может понять, что они пытаются сказать. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Россия рассматривает как злонамеренную идею Эстонии о передаче активов РФ Киеву.

Фото и видео: МИД России