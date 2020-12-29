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Захарова: Россия рассматривает как злонамеренную идею Эстонии о передаче активов РФ Киеву

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В МИД России предостерегли власти Таллина по поддержке Киева.

Москва рассматривает как злонамеренную идею Эстонии о передаче российских активов киевскому режиму. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 августа сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.  Чиновница пообещала Таллину незамедлительный и крайне жесткий ответ, если угроза конфискации будет осуществлена. Данные инициативы Запада рассматриваются как вопиющее нарушение всех известных правовых норм и неприкрытое посягательство на суверенную собственность.

Если подобные инициативы эстонцев воплотятся во что-то плюс-минус более или менее реальное, а мы рассматриваем это не как "изъятие", а как воровство... Могут не сомневаться: ответные меры будут крайне для них чувствительными и с нашей стороны не заставят себя долго ждать.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России

Теги: конфискация активов, мария захарова, эстония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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