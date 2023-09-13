Россия проведет демарш Британии из-за данных о подготовке украинских ДРГ

В МИД России рассказали об абсолютном неприятии такой деятельности со стороны Лондона.

Москва по дипломатическим каналам проведет демарш Великобритании в связи с информацией о том, что Лондон принимал участие в подготовке украинских диверсионных групп, которые планировали атаки на территории России. Соответствующее заявление в рамках интервью с журналистами "РИА Новостей" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Она выступила на полях Восточного экономического форума.

Да, безусловно, будет, как мы это и делали до этого, непрерывно, и доводили до Лондона как по отрытым каналам, делая это достоянием гласности, так и по дипломатическим каналам, недопустимость участия в подобной деятельности. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России подчеркнули, что в Соединенном королевстве российские дипломаты фиксируют абсолютное неприятие, порицание и требование прекратить подобную деятельность будут доведены до британской столицы.

Гросси замалчивает проблемы применения обедненного урана, заявила Захарова.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости